Granaat gevonden in de buurt van Koninklijke Musea voor Schone Kunsten kg

02 juli 2018

15u36

Bron: Belga 0 In de buurt van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, op de hoek van de Regentschapsstraat en de Ruisbroeksstraat in Brussel, is deze middag een granaat aangetroffen. Dat meldt Bruzz en wordt bevestigd aan Belga. Het is niet geweten hoe de granaat daar terechtkwam.

De granaat werd iets na 12 uur aangetroffen. Er werd meteen een perimeter ingesteld en de ontmijningsdienst DOVO kwam het voorwerp ophalen. De interventie heeft ongeveer een uur geduurd en om 13.10 uur werd de perimeter vrijgegeven.

Hoe de granaat terecht kwam in het kleine parkje op de hoek van de Regentschapsstraat en de Ruisbroeksstraat en of deze daadwerkelijk kon ontploffen, is niet gekend. "Er is een onderzoek gestart en het parket is verwittigd, maar daar kunnen we geen verder commentaar over geven", vertelt politiewoordvoerder Olivier Slosse.

Er was geen impact op de werking van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. Zij bleven gewoon open tijdens de interventie.