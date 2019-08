Gran Canaria opnieuw getroffen door bosbranden: dorp en luxehotel ontruimd IB

18 augustus 2019

00u38

Bron: Belga 0 Op het Spaanse vakantie-eiland Gran Canaria is opnieuw een bosbrand uitgebroken. Een toeristische site en een luxehotel moesten samen met een dorp ontruimd worden.

De raad van het eiland maakte bekend dat het Kruis van Tejeda, een populaire bergsite, geëvacueerd werd, net zoals een luxehotel in de buurt. Even later werd ook het centrum van het dorp Tejeda ontruimd. Het is niet duidelijk hoeveel mensen geëvacueerd zijn, maar Tejeda telt iets minder dan 2.000 inwoners.

De lokale autoriteiten sloten ook verschillende wegen af in de buurt van de brand. Ze raden mensen aan om de zone te verlaten.

lees verder onder de foto:

Hevige wind wakkert brand aan

Vijf dagen geleden slaagde de brandweer erin een andere brand in dezelfde zone van het eiland te bedwingen. Ook toen moesten honderden mensen de regio verlaten. De autoriteiten waarschuwden er al voor dat de brand opnieuw kon aangewakkerd worden door de hevige wind.

De brandweer van het eiland stuurde helikopters naar de getroffen zone. De situatie "ziet er helemaal niet goed uit, met deze temperaturen, de wind en de lage luchtvochtigheid", klinkt het in een mededeling. Watervliegtuigen zijn niet beschikbaar omdat ze uitgestuurd zijn naar het Spaanse vasteland, duizend kilometer verder.

#IFValleseco #IFArtenara #IFTejeda

⚠️Actualización 23.00 h.

Vías cerradas:

❌GC-230 cruce Ariñez a Cueva Corcho hacia Valleseco pk 1+200 a 3+700

❌GC-21 cruce con GC-214 Madrelagua a cruce con GC-70

❌GC-150 Los Pechos a Pinos Gáldar-->pk 5+500 Cruz Tejeda a 12+700 Pinos Gáldar pic.twitter.com/c4xqs7J5VO Carreteras GC(@ CarreterasGC) link