Grafmonument Karl Marx opnieuw beschadigd FVI

16 februari 2019

18u50

Bron: Belga 0 Voor de tweede keer in korte tijd is het graf beschadigd van Karl Marx op de Highgate Cemetery in Londen, meldt de BBC.

Met rode verf zijn kreten als 'Leer van de haat' en 'Architect van de genocide, terreur en onderdrukking' op zijn graf gezet. Eerder deze maand werd het monument al met een hamer bewerkt. Volgens leden van Highgate Cemetery Trust is het monument van de Duitse filosoof daardoor bijna onherstelbaar beschadigd en zal dit ,,nooit meer hetzelfde zijn als voorheen''.

Het grafmonument is al eerder onderhevig geweest aan grafschennis. In 1970 werd de marmeren plaat door een explosief zwaar beschadigd. Ook werd er een keer een hakenkruis op getekend en werd het beklad met verf.

De politie is nog op zoek naar de daders.