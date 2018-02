Graffitikunstenaars krijgen miljoenen na vernietiging kunst Redactie/Tynke Landsmeer

Bron: AD.nl 1 In een opmerkelijke rechtszaak heeft een Amerikaanse rechter gisteren een schadevergoeding van maar liefst 6,7 miljoen dollar (5,4 miljoen euro) toegekend aan graffitiartiesten van wie het werk bij een renovatie werd vernietigd.

De graffitiwerken waren aangebracht op de muren van vervallen pakhuizen in New York, die plaats moesten maken voor luxe hoogbouw. Volgens rechter Frederic Block uit Brooklyn zijn daarbij 45 van de 49 kunstwerken "ten onrechte opzettelijk vernietigd" door de eigenaar van de panden, Jerry Wolkoff.

In totaal hadden 21 graffitiartiesten een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar van de panden, op basis van een federale wet uit 1990 die de rechten van kunstenaars beschermt.

Toeristische trekpleister

De werken in het graffitimekka 5Pointz in New York werden in 2013 door de huisbaas met witte verf overgeschilderd, waarna de gebouwen een jaar later helemaal werden afgebroken. Voor die tijd trok de straatkunst dagelijks duizenden toeristen. De plek werd ook gebruikt in de film 'Now You See Me', uit 2013.

Wolkoff verweerde zich door te zeggen dat hij zijn gebouwen weliswaar al die jaren als canvas had laten gebruiken door de graffiti-artiesten, maar dat iedereen wist dat de muren ooit zouden worden afgebroken.

Maar daar dacht de rechter geheel anders over. Wolkoff had de artiesten de kans moeten geven om hun werk te redden, in plaats van alles meedogenloos met witte kalk over te schilderen. "Wolkoff heeft alle kans gehad om berouw te tonen en toe te geven dat dit een vergissing was, maar het interesseerde hem niks," aldus Block.