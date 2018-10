Graf van dictator Franco besmeurd voor nakende verhuizing ADN

31 oktober 2018

23u23

Bron: ANP 0 Een Spaanse kunstenaar is gearresteerd nadat hij de tombe van de voormalige Spaanse dictator Franco bij Madrid had besmeurd. Het incident gebeurt in een periode dat Spanje discussieert over de beslissing van de regering om de resten van de generaal op te graven en elders te begraven.

De kunstenaar Enrique Tenreiro had met rode verf een duif op de steen op het graf geschilderd en de woorden ‘Voor vrede’. Hij werd kort na zijn arrestatie weer vrijgelaten.

Het Spaanse parlement heeft een tijd geleden ingestemd met de plannen om Franco te verhuizen. De Spaanse regering wil voorkomen dat het huidige graf in de Vallei der Gevallenen (nog meer) tot bedevaartsoord voor extreemrechts uitgroeit.



Het plan is zeer tegen de wens van zijn familie en aanhangers. De nazaten van de dictator willen de resten bijzetten in de Almuda-kathedraal in het centrum van Madrid. De Spaanse regering ziet dat echter niet zitten en zoekt nu naar alternatieven.

Meer over Franco