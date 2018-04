Grace Mugabe binnenkort verhoord over ivoortrafiek die haar miljoenen dollars opleverde KVE

06 april 2018

14u41

Bron: Belga 0 Grace Mugabe, tot eind vorig jaar de first lady van Zimbabwe, wordt binnenkort verhoord in een zaak over de illegale export van ivoor. Die smokkel zou 'Gucci Grace' miljoenen dollars opgeleverd hebben, aldus de staatspers in Zimbabwe vandaag. De krant titelde op "De politie sluit het net rond Grace Mugabe".

"Ons onderzoek gaat verder", aldus een politiebron aan The Herald. "We hebben verschillende mensen ondervraagd die ervan verdacht worden met deze zaak te maken hebben."

Volgens de krant wordt de vrouw van oud-president Robert Mugabe ervan verdacht grote hoeveelheden ivoor het land uitgesmokkeld te hebben, naar China, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten. Vorige maand bevestigde de politie al dat er een onderzoek liep, zonder verdere details te geven.

In november vorig jaar werd Graces 94-jarige echtgenoot van de macht verdreven door het leger, nadat de president zijn vice Emmerson Mnangagwa de bons had gegeven, en zijn vrouw had aangesteld tot vicepresident. Daarmee werd ze de enige kandidaat om Mugabe op te volgen.

Het leger maakte al snel duidelijk dat die wissel aan de top hen niet beviel: Mugabe moest opstappen en werd opgevolgd door Mnangagwa, die intussen de macht stevig in handen heeft genomen.