Graafwerken op vroeger terrein Michel Fourniret beëindigd zonder resultaat kv

19 december 2018

20u01

Bron: Belga 0 De zoektocht op een terrein dat vroeger toebehoorde aan seriemoordenaar Michel Fourniret in Floing (Franse Ardennen) in de buurt van Sedan, werd vandaag laat in de ochtend stopgezet. Dat heeft een journalist van het Franse persbureau AFP ter plekke vastgesteld. Minstens één van zijn veronderstelde slachtoffers is nooit teruggevonden.

De gendarmerie startte maandag met het doorzoeken van het domein in Floing in de Franse Ardennen waarvan Fourniret tussen 1964 en 1999 eigenaar was. De grond lag niet ver van zijn woning. Het gaat om een tuin van een kleuterschool van 150 vierkante meter waarin de latere kopers op vraag van "het monster van de Ardennen" nooit hebben gegraven.

De laatste truck met uitgegraven grond verliet rond 11.30 uur het terrein.

Op de nu toegankelijke opgravingslocatie kon AFP zien dat de aarde volledig was omgewoeld. Op bepaalde plaatsen in de onmiddellijke omgeving van een schuur is dieper gegraven.



"De graafwerken werden vanmorgen 11.30 uur beëindigd, er is voorlopig geen enkel nieuw element ontdekt dat nuttig is voor het onderzoek", aldus een bron dicht bij de zaak. De gendarmes, de diensten voor criminele identificatie en de Parijse onderzoeksrechter Sabine Kheris hebben de site verlaten.