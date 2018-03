Graafwerken na nieuwe bekentenissen van Michel Fourniret leveren niets op ADN

07 maart 2018

16u26

Bron: Belga 0 De graafwerken naar aanleiding van de verdwijning van Marie-Angèle Domece in 1998 hebben niets opgeleverd . Dat melden bronnen dicht bij het onderzoek. De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret bekende onlangs dat hij haar omgebracht had.

De graafwerkzaamheden vonden plaats op een perceel van enkele vierkante meters in de gemeente Saint-Cyr-les-Colons, nabij Auxerre in de Bourgogne.

Fourniret, alias het "Monster van Ardennen" kreeg in 2008 levenslang voor de moord op zeven meisjes. In februari heeft hij ook de moord begin jaren negentig bekend op Joanna Parrish en Marie-Angèle Domece. De Française was geestelijk beperkt toen ze op 8 juli 1988 op achttienjarige leeftijd verdween in het departement Yonne. Haar lichaam werd nooit gevonden.

De 75-jarige Fourniret werd vanaf juni 2007 omtrent die verdwijning verhoord. Op 11 maart 2008 stelde de Franse justitie hem in staat van beschuldiging voor ontvoering en moord. Toen hij vorige maand door een Parijse onderzoeksrechter opnieuw werd verhoord, bekende hij "duidelijk" de moord op Marie-Angèle en Joanna. De Britse werd op 17 mei 1990 dood en verkracht teruggevonden in de Yonne.