Gouverneur zet doodstraf om in levenslang voor man die slachtoffer was van kindermisbruik TTR

21 juli 2018

11u49

Bron: Belga 0 John Kasich, de gouverneur van Ohio, heeft het leven van een terdoodveroordeelde man gespaard, nadat details uitlekten over het verleden van de veroordeelde, zo hebben plaatselijke media gemeld.

Het bleek dat de rechtbank er niet van de op de hoogte was gesteld dat de 61-jarige Raymond Tibbetts als kind slachtoffer van ernstig huiselijk geweld was geweest.

In 1997 kreeg hij de doodstraf voor het doodsteken van een man in Cincinnati in 1997. Hij liep ook levenslang op omdat hij dezelfde dag zijn vrouw had doodgestoken.

Volgens ex-presidentskandidaat Kasich kon de jury door het achterhouden van details uit de kindertijd van Tibbetts aldus niet oordeelkundig beslissen of hij de doodstraf verdiende.

De gouverneur zette de doodstraf om in levenslang, zonder de mogelijkheid vervroegd vrij te komen.