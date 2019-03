Gouverneur Xinjiang ontkent bestaan heropvoedingskampen: “Het zijn kostscholen” LH

13 maart 2019

14u33

Bron: Belga 0 De gouverneur van de provincie Xinjiang in China ontkent het bestaan van concentratiekampen in de regio. Dat schrijft Reuters. De Verenigde Naties en mensenrechtengroeperingen rapporteerden dat er een netwerk van kampen bestaat, waar meer dan een miljoen mensen opgesloten zouden zijn.

"Sommige internationale stemmen zeggen dat Xinjiang concentratiekampen en heropvoedingskampen heeft", vertelde gouverneur Shohrat Zakir. “Dit soort verklaringen zijn volledig verzonnen leugens, en zijn buitengewoon absurd”, zei hij vandaag op een briefing in de marge van een parlementaire zitting. “Ze zijn hetzelfde als kostscholen”. Hij voegde eraan toe dat de persoonlijke vrijheden van de "studenten" gewaarborgd zijn.

Meer dan miljoen mensen opgesloten

De Verenigde Naties en activisten rapporteerden eerder dat er meer dan een miljoen mensen, vooral Oeigoeren en andere moslims, worden vastgehouden in de concentratiekampen of heropvoedingskampen. Een deel van de faciliteiten in de regio zou omspannen zijn met prikkeldraad en wachttorens.

Voormalige gevangenen hebben daarnaast aan Reuters beschreven hoe zij tijdens ondervragingen in de kampen werden gemarteld, in overvolle cellen leefden en onderworpen werden aan een wreed regime van partij-indoctrinatie.

China heeft dit altijd ontkend, en sprak eerder over "professionele opleidingscentra" tegen de islamistische radicalisering.