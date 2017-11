Gouverneur van Ankara verbiedt holebi-evenementen uit vrees voor verstoring openbare orde SI

15u42

Bron: Belga 0 ANP De gouverneur van de Turkse hoofdstad Ankara heeft alle culturele evenementen van de holebi-gemeenschap "tot nader order" verboden. De beslissing werd genomen omdat de evenementen de openbare orde zouden verstoren, zo is vandaag meegedeeld.

Het verbod heeft betrekking op film- en theatervoorstellingen, tentoonstellingen, symposia en andere culturele evenementen die door de LGBT-gemeenschap (lesbian, gay, bisexual, transgender) georganiseerd worden. De gouverneur vreest namelijk dat de evenementen "een bepaald deel" van de samenleving zouden kunnen provoceren.

Schending grondrechten

Het stadsbestuur van Ankara had eerder deze week al een verbod tegen een holebi-filmfestival uitgevaardigd omdat het zou kunnen "aanzetten tot haat". De organisatoren zijn niet te spreken over de beslissing. Ze spreken over een schending van hun grondrechten en eisen dat de Turkse overheid de veiligheid van het evenement garandeert.

Homoseksualiteit is niet verboden in Turkije, maar mensenrechtenorganisaties hebben wel forse kritiek op het toenemend aantal gevallen van discriminatie tegen de LGBT-gemeenschap.