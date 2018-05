Gouverneur Texas past verkiezingsbelofte aan na schietpartij Sante Fe: geen gratis wapen te winnen, maar geschenkbon jv

22 mei 2018

12u30

Bron: Texas Tribune 1 Als Greg Abbott opnieuw zou verkozen worden tot gouverneur van Texas kon wie op zou stemmen een gratis vuurwapen winnen. Na de dramatische schietpartij in Santa Fe, waarbij een student tien mensen op school doodschoot, past Abbott die verkiezingsbelofte nu aan. Het wapen wordt vervangen door een cadeaubon van 250 dollar (210 euro).

Op de originele wedstrijdpagina prijkte de Republikeinse gouverneur Greg Abbott poserend met een wapen naast een banner met de tekst: "Win een vuurwapen gefabriceerd in Texas". Het volstond je e-mailadres achter te laten en nog wat andere gegevens om kans te maken op het in Texas doorgaans gegeerde ding. Maar na de dodelijke schietpartij vrijdag in Santa Fe is de wedstrijd aangepast. De winnaar krijgt nu een cadeaubon van 250 dollar, te gebruiken waar hij of zij maar wil.

Abbott gaat voor zijn tweede termijn als gouverneur van de Amerikaanse staat Texas.