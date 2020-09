Gouverneur Sao Paulo: “Chinees vaccin beschikbaar vanaf december” IB

10 september 2020

02u29

Bron: Belga 0 De klinische proeven in Brazilië in de ontwikkeling van een Chinees vaccin tegen het coronavirus zijn "extreem positief" en een grootschalige vaccinatiecampagne kan vanaf december starten. Dat stelt de gouverneur van Sao Paulo Joao Doria woensdag lokale tijd.

Het vaccin CoronaVac, dat ontwikkeld wordt door het Chinese laboratorium Sinovac, bevindt zich in fase 3 van de ontwikkeling, dat is de laatste fase voor de goedkeuring. Het middel is getest op duizenden vrijwilligers in zes staten in het land, waaronder Sao Paulo. Die staat is het zwaarst getroffen in het land met 850.000 gevallen en 31.430 overlijdens.

Volgens gouverneur Joao Doria verhoogt het vaccin de immuunreactie bij 98 procent van de patiënten ouder dan 60 jaar, zonder bijeffecten. "De resultaten zijn extreem positief", verklaarde hij op een persconferentie. "We kunnen de Brazilianen in Sao Paulo en in het hele land vaccineren. Het middel zou normaal gezien vanaf december beschikbaar zijn."

De tests in Brazilië worden geleid door het Instituto Butantane, dat begin 2021 120 miljoen dosissen kan produceren als er groen licht is.