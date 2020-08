Gouverneur New York noemt corona het “Europese virus” KVE

18 augustus 2020

08u27

Bron: Fox News, Focus 2 In een toespraak tijdens de Democratische Conventie viel de gouverneur van New York Donald Trump aan wegens zijn aanpak van de coronacrisis. Andrew Cuomo omschreef corona bovendien als een “Europees virus”.

De huidige regering is “disfunctioneel en incompetent”, zei Cuomo in een toespraak op maandagavond (lokale tijd) tijdens de conferentie van de Democratische Partij. “Ze kon het virus niet indammen, ze zag het zelfs niet eens aankomen. Het Europese virus besmette het noordoosten terwijl het Witte Huis nog gefixeerd was op China.”

De opmerking van Cuomo leek een toespeling op Trump, die herhaaldelijk heeft verwezen naar corona als het “Chinese virus”, wat zijn tegenstanders als stigmatiserend beschouwen.



Het nieuwe coronavirus werd voor het eerst vastgesteld in Wuhan in China. Sommige studies suggereren dat de uitbraak in New York mogelijk is veroorzaakt door Europese reizigers die niet wisten dat ze besmet waren.