Gouverneur Missouri vervolgd vanwege naaktfoto van minnares

23 februari 2018

11u40

Bron: Belga 0 De gouverneur van de Amerikaanse staat Missouri moet voor de rechter verschijnen. Eric Greitens wordt ervan verdacht stiekem een foto genomen te hebben van een persoon die "geheel of gedeeltelijk" naakt was, meldt CNN.

Greitens sprak in een verklaring over "een persoonlijke fout" uit de periode voordat hij gouverneur werd. Televisiezender KMOV bemachtigde eerder een opname waarop een voormalige minnares zou verklaren dat hij haar met de foto probeerde te chanteren. Zo wilde de politicus naar verluidt voorkomen dat ze uit de biecht zou klappen over de affaire.

De gouverneur ontkent volgens CNN dat hij zich schuldig zou gemaakt hebben aan een strafbaar feit, zoals chantage. Hij heeft wel toegegeven dat hij een affaire gehad heeft.

De Republikein haalde uit naar de "roekeloze" en "linkse" aanklager. Die verweet hij "politieke punten" te willen scoren. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie verweet Greitens "persoonlijke aanvallen". Ze onthulde dat vertegenwoordigers van de gouverneur hadden aangedrongen op een geheime ontmoeting om de "menselijke kant van zijn verhaal te vertellen".