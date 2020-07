Gouverneur Georgia spant rechtszaak aan tegen burgemeester Atlanta om mondkapjesplicht IB

17 juli 2020

02u53

Bron: Belga 0 Brian Kemp, de Republikeinse gouverneur van de Amerikaanse staat Georgia, heeft een rechtszaak aangespannen tegen Keisha Lance Bottoms, de Democratische burgemeester van Atlanta. De gouverneur wil een maatregel van het gemeentebestuur, het verplicht dragen van mondkapjes in Georgia's grootste stad en de rest van de staat, ongedaan maken.

Volgens Kemp heeft Bottoms niet de autoriteit om deze maatregel in te voeren, omdat uitvoerende bevelen op staatsniveau boven lokale maatregelen gaan. Kemp heeft het dragen van mondkapjes wel geadviseerd en gebruikt deze ook regelmatig.

In Georgia, een staat met 10 miljoen inwoners, zijn 131.000 mensen besmet met het coronavirus. Ruim 3.100 mensen zijn overleden aan de ziekte Covid-19.

Mondmaskerdracht politiek twistpunt

Sinds de coronacrisis uitbrak in de VS is het dragen van mondmaskers een politiek twistpunt geworden. Hoewel de meeste wetenschappers het gebruik van mondkapjes aanraden, zijn veel Republikeinse bestuurders, vaak ook aangemoedigd door president Donald Trump, fel gekant tegen het verplicht dragen van bescherming.