Gouverneur Florida ondertekent wapenwet die toelaat schoolmedewerkers te bewapenen

10 maart 2018

02u46

Bron: ANP 0 De gouverneur van Florida Rick Scott heeft vrijdag een pakket wettelijke maatregelen ondertekend die scholen veiliger moeten maken en bloedbaden zoals op Douglas High in Parkland helpen voorkomen. De minimumleeftijd om een geweer te mogen kopen gaat omhoog naar 21 jaar, er komt ter controle een verplichte wachttijd van drie dagen voor de aanschaf van een vuurwapen en het is voortaan toegestaan een aantal schoolmedewerkers te bewapenen.

Het parlement van Florida keurde de wet woensdag goed, drie weken nadat een jonge schutter op zijn oude high school zeventien personen had doodgeschoten met een semi-automatisch oorlogsgeweer. Die snelle actie van het Huis van Afgevaardigden, waar Republikeinen de dienst uitmaken en wapenlobbyisten van de NRA kind aan huis zijn, was vooral te danken aan een imponerende campagne van jongeren die de schietpartij overleefden. Het wakkerde het debat over wapenbezit in heel de VS aan.

De NRA daagde Florida direct na de ondertekening voor de rechter. Volgens de wapenlobbyisten zijn de maatregelen in strijd met het tweede amendement van de grondwet, waarin staat dat het recht van Amerikanen om wapens te bezitten en te dragen niet beperkt mag worden.

