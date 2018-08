Gouverneur Californië vraagt federale steun in strijd tegen bosbranden AV

05 augustus 2018

13u44

Bron: BELGA, CNN 0 James Brown, de gouverneur van de Amerikaanse staat Californië, heeft federale steun gevraagd in de strijd tegen de aanhoudende bosbranden in de regio. "Bijkomende federale steun is onmiddellijk nodig om het gevaar voor de bewoners te trotseren", aldus de gouverneur.

De brandweer voert nog altijd strijd tegen zeventien grote bosbranden in Californië. Nationale media meldden dat het gaat om de op zes na grootste bosbranden in de geschiedenis van de Amerikaanse staat. Ondertussen werd al meer dan 145.000 hectare land verschroeid. Ook worden zo'n 12.000 bedreigd en zowat 18.000 inwoners werden al geëvacueerd. Bovendien vielen er al minstens acht doden.

Daarom vraagt de gouverneur van Californië om de hulp van Washington. "Het bestrijden van deze branden vergt een enorme inspanning", zegt gouverneur Brown in zijn oproep voor hulp van het Witte Huis. "We hebben extra federale steun nodig om de onmiddellijke bedreiging van de openbare gezondheid en veiligheid in te dijken."

Oorzaak bekend

Ondertussen is ook de oorzaak van één bosbranden, die nu al twee weken woedt, bekend. Op 23 juli kreeg een voertuig op een weg in de buurt van Redding, Californië, een platte band. Daardoor schraapte de velg van het wiel een tijd lang over het asfalt. De vonken die veroorzaakt werden, gaven aanleiding tot wat nu de zesde meest destructieve natuurbrand in de geschiedenis van de staat is.