Gouverneur Californië: “Meeste scholen blijven waarschijnlijk dicht tot de herfst” Joeri Vlemings

18 maart 2020

10u30

Bron: Time 0 De meeste scholen in Californië zullen dit jaar waarschijnlijk niet meer opengaan. Dat heeft de gouverneur van de Amerikaanse staat gezegd. Door het oprukkende coronavirus zijn ook in Californië bijna alle staatsscholen op dit moment dicht.

“Ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat die scholen voor de zomervakantie nog zullen openen”, zei gouverneur Gavin Newsom gisteren. “Ik wil het volk niet misleiden. De families van meer dan zes miljoen kinderen zullen plannen moeten maken in een tijd dat vele plannen al weggesnoeid zijn. Dat soort planning met kinderen is van de moeilijkste die er is”, aldus Newsom, zelf vader van vier kinderen.

Examens worden sowieso geschrapt. “We vinden het totaal ongepast dat kinderen zich nu zorgen moeten maken over examens als ze terug naar school zouden kunnen”, zei de gouverneur.

Dat Newsom zo open communiceert, heeft te maken met zijn dochtertje van zes, Brooklynn, beweert hij. Ze was in haar kamer aan het huilen omdat ze haar vriendjes niet meer kan zien nu haar school dicht is. “Ik zei haar: ‘Schat, de scholen zullen niet meer opengaan, vrees ik.’ Als ik dat aan mijn eigen dochter vertel en niet aan jullie, dan ben ik niet eerlijk tegenover de bevolking van Californië”, zei Newsom. “Man, ik hoop dat ik mis ben, maar ik geloof dat het nu eenmaal zo is.”

De scholen zullen tijdens de coronacrisis, die ook in de VS nog in volle opmars is, gebruikt worden om voedsel te kunnen voorzien voor de minderbedeelden én voor de opvang van kinderen, zoals dat bij ons al het geval is. De begeleiders die zullen instaan voor de opvang, krijgen individuele beschermkledij en zullen de regels van social distancing respecteren, verzekerde Newsom.

Door de noodtoestand die op 4 maart werd uitgeroepen in Californië, kan de gouverneur tot 1 miljard dollar spenderen om de crisis te bedwingen.

