Gouverneur: “Als je nog in ontkenningsfase zit over klimaatverandering, kom naar Californië” Natuurbranden breiden uit, zeker zes doden TTR HAA

21 augustus 2020

20u36

Bron: Belga 12 Ondanks de inspanningen van meer dan 10.000 brandweerlieden breiden de natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië zich nog steeds uit. Zeker zes mensen zijn omgekomen, 43 raakten gewond en al meer dan 500 huizen en andere gebouwen zijn verwoest.

Duizenden mensen zijn uit hun huizen verdreven. Ruim 175.000 anderen hebben het dwingende advies gekregen een veilig onderkomen te zoeken.



“Als je nog in de ontkenningsfase zit wat betreft klimaatverandering, kom naar Californië”, trok gouverneur Gavin Newson aan de alarmbel in een korte videoboodschap, die werd getoond op de conventie van de Amerikaanse Democratische Partij. Hij noemde de branden een “ongekende uitdaging”.

Op zeker 370 plaatsen in de Amerikaanse staat ontstond deze week een vuurzee, veroorzaakt door blikseminslag tijdens droog onweer.



De meeste brandhaarden bevinden zich in San Francisco Bay Area. Vooral de regio ten oosten van Palo Alto en de wijnstreek ten zuiden van Sacramento zijn zwaar getroffen door de hoog oplaaiende vlammen. Hetzelfde geldt voor het gebied ten noorden van Santa Cruz.



Ten noorden van San Francisco bedreigt een van de grotere branden de wijnstreken van Napa en Sonoma Valley. Daar is meer dan 50.000 hectare land verkoold en zijn tientallen huizen platgebrand.

Er woedden ook grotere branden in de buurt van de kustplaatsen Santa Cruz en Carmel. Ze veroorzaakten grote schade in het oudste nationale park van Californië, Big Basin Redwoods, dat bekendstaat om zijn gigantische sequoia’s. Campings en wandelpaden zijn er gesloten.

Harde wind, hitte en droogte maken het bluswerk bijna onbegonnen werk. “Voor een brand van deze omvang hebben we veel te weinig personeel”, hekelde een woordvoerder van de brandbestrijdingsdienst CalFire.

President Donald Trump bekritiseerde donderdag tijdens een verkiezingscampagne in de staat Pennsylvania opnieuw de bosbouwmaatregelen van Californië. “Misschien moeten we Californië er gewoon voor laten betalen, omdat ze niet naar ons luisteren”, zei de president.