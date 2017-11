Gouverneur: "Agent die schoot is een held" 17u10

Agent Ryan Nash, 28 jaar en vijf jaar in dienst bij de politie, is een held in New York. Hij is de man die dader Sayfullo Habibullaevic Saipov in de buik schoot, nadat hij een dodelijke rit maakte over een fietspad in Manhattan. Gouverneur Andrew Cuomo prees hem op een persconferentie vanmiddag.



Nadat zijn pick-uptruck op een schoolbus botste, stapte de dader uit en zwaaide hij met nepwapens. Nash was degene die de terrorist uitschakelde. "Agent Nash gedroeg zich als een held", zei Cuomo. "Hij heeft bewezen hoe belangrijk die mannen en vrouwen van de politie zijn die elke dag op straat staan. Zij staan op de eerste lijn. We feliciteren hem allemaal."