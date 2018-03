Goudkoorts bij -24 graden: Russen zoeken naar goud dat uit vliegtuig viel Simone van Zwienen MV

17 maart 2018

12u52

Bron: AD.nl 0 Russen zijn aan het schatzoeken geslagen. Volgens hen zijn lang niet alle diamanten, goud en andere edelmetalen die gisteren uit een Russisch vrachtvliegtuig vielen, teruggevonden.

De kostbare vracht ter waarde van 305 miljoen euro viel bij het opstijgen uit het vliegtuig dat naar de Russische stad Krasnojarsk zou vliegen en kwam op de landingsbaan van luchthaven Jakoetsk terecht. Het lijkt er nu op dat de lading niet goed werd vastgemaakt en tegen het laadluik drukte, dat brak.

Volgens het mijnbouwbedrijf, aan wie de lading toebehoorde, was er een negen ton wegende vracht aan boord van het vliegtuig en is alles teruggevonden. De politie van Jakoetsk, de hoofdstad van Ruslands grootste autonome republiek Jakoetië, meldt dat er 172 goudstaven van elk 20 kilo zijn gevonden en de onderzoekscommissie stelt dat er in totaal 3,5 ton aan kostbaarheden werden verzameld op en rond het vliegveld.

Moeras

De lokale bevolking van Jakoetië – de koudste regio van Rusland – gelooft niet dat alles is teruggevonden en denkt dat een deel van de vracht in een met sneeuw bedekt en bevroren moeras is gevallen. Ze zoeken naar overgebleven ‘schatten’.

"Volgens officiële berichten hebben medewerkers van de luchthaven de hele verloren vracht bijeengebracht en in een bewaakte stalling gestopt. Maar er is onofficiële informatie die ertoe heeft geleid dat burgers denken dat ze nu letterlijk over goud lopen"; zo schrijft plaatselijke krant Moskovsky Komsomolets.



Ook wordt gesproken over een doofpot. Een ambtenaar op de luchthaven van Jakoetsk onthulde dat personeel onmiddellijk instructies kreeg om geen informatie naar buiten te brengen. "We hebben niets gezien, we weten niets, het is nep", was de boodschap. Veel personeelsleden hoefden niet naar hun werk te komen. "Niemand liet me dicht bij dit goud komen", aldus de medewerker. Alleen betrouwbare werknemers kregen de opdracht om de gouden staven te verzamelen. Voor ze naar huis gingen, moesten ze eerst door een metaaldetector heen.



De politie heeft ook auto’s doorzocht. "Ik denk dat alle politieagenten uit Jakoetsk daar waren", aldus een getuige. "Er waren enorme files. Ik heb zoiets nog nooit eerder gezien. Elke auto werd minstens twintig minuten doorzocht."

Verloren goudstaaf

De woordvoerders van de luchthaven zijn terughoudend met het geven van commentaar. Een politiebron erkent tegen de Russische krant The Siberian Times dat misschien nog niet alles is teruggevonden. "Er is een groot aantal politieagenten aanwezig op het luchthaventerrein. Je komt daar niet bij, het gebied is afgesloten."



Ook wordt gemeld dat alle vluchten naar Jakoetsk volgeboekt zijn. Mogelijk met mensen die hopen een verloren goudstaaf te vinden.

In één klap rijk



Buurtbewoner Nikolay zou in één klap al zijn schulden af kunnen betalen als hij een goudstaaf vindt: "Ze hebben ons voor de gek gehouden toen ze in het nieuws zeiden dat al het goud was gevonden. Ze wilden gewoon voorkomen dat het goud werd gestolen. Wanneer een kind vermist wordt, sturen ze nooit zoveel agenten als voor dit goud."



De zoektocht van de schatzoekers is vooral gericht op de voorstad Markhi in Jakoetsk. Daar liggen veel moerassen die bevroren zijn. "Er wordt gezegd dat daar meer goud viel dat op de landingsbaan lag", aldus Nikolay. Lokale bewoners graven in de sneeuw op zoek naar het goud. Ook worden schatkaarten verspreid, waarbij het gebied waar het goud zou kunnen liggen rood omcirkeld is.



De goudzoekers laten zich niet afschrikken door waarschuwingen van de politie, die dreigt mensen die het goud stelen te vervolgen. Nikolay: "We gaan ’s nachts zoeken, als de bewakers gaan slapen. We blijven graven tot het licht wordt."

