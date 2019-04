Gordijnen tussen bedden in ziekenhuizen wemelen van resistente bacteriën

De gordijnen tussen de bedden in ziekenhuizen zitten vaak vol resistente bacteriën en die kunnen de patiënten vervolgens besmetten, zo stelt een onderzoek in de VS. Er werden 1.500 stalen genomen van dergelijke gordijnen in ziekenhuizen in de staat Michigan. Resistente bacteriën werden aangetroffen in 22 procent van de gordijnen, in een op de vijf dus.