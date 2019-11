Gorbatsjov over val van Muur: "Niet alle hoop werd vervuld” KVE

05 november 2019

20u00

Bron: Belga 0 Na de val van de Muur 30 jaar geleden zijn volgens de vroegere Sovjetpresident Michail Gorbatsjov niet alle verwachtingen ingelost. "De mensen hoopten op een einde van de verdeling van Europa. Ze hoopten op een nieuw tijdperk van vrede", zei de Nobelprijswinnaar in Moskou. De mensen in de DDR verwachtten dat heel Europa "onze gezamenlijke thuis" zou worden. "Maar daar zijn we nog ver vandaan, van het verwezenlijken van die hoop", zei hij volgens het persbureau Interfax.

De hereniging van Duitsland na de val van de Muur op 9 november 1989 verliep razendsnel. "Niemand had dat verwacht. In dit opzicht was er bezorgdheid", meende Gorbatsjov. Zulke historische momenten tonen volgens hem de wijsheid en verantwoordelijkheidszin aan van staten en hun leiding. "Ze hebben de test doorstaan", zei de 88-jarige met de blik op de Duitsers.

De burgers van de DDR brachten hun eisen vreedzaam tot uiting. "Ze toonden dat ze lessen uit het verleden getrokken hadden. Onze mensen zijn hen met sympathie voor hun verlangens tegemoetgekomen", zei hij op een evenement van zijn stichting, waar ook Duitse afgevaardigden aanwezig waren. Hij noemde beide volkeren de "voornaamste helden" van de val van de Muur.

Het vroegere staatshoofd van de Sovjet-Unie stelde aan de kaak dat "in Europa geen betrouwbare gezamenlijke veiligheidsarchitectuur gecreëerd wordt, een systeem voor de oplossing van conflicten". Tegelijk hoopt Gorbatsjov dat de huidige crisis overwonnen kan worden en de huidige generatie van politieke leiders in staat is "wijsheid en verantwoordelijkheid te tonen om de dialoog te herstellen".