Gorbatsjov (88) opgenomen in ziekenhuis FVI

06 juni 2019

17u28

Bron: Belga 0 Michail Gorbatsjov, de laatste leider van de Sovjet-Unie, is in het ziekenhuis opgenomen. Dat heeft de 88-jarige Gorbatsjov aan Russische staatsmedia gemeld.

Over de aard van de gezondheidsproblemen van Gorbatsjov zijn geen mededelingen gedaan. Als hij hersteld is, wil hij een nieuw boek uitgeven.

Gorbatsjov is in de afgelopen jaren meerdere keren geopereerd. Vanwege zijn hoge leeftijd (88) komt Gorbatsjov nog zelden in het openbaar. In interviews zet hij dikwijls zijn standpunten uiteen over de actuele politiek. Hij heeft al meerdere keren gewaarschuwd voor de gevaren van een nieuwe kernwapenwedloop.

Als laatste leider van de Sovjet-Unie voerde Gorbatsjov in de jaren 80 belangrijke hervormingen door die uitmondden in het einde van de Koude Oorlog en de alleenheerschappij van de communistische partij in zijn land. Hij kreeg hiervoor in 1990 de Nobelprijs voor de Vrede.

