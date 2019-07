GoPro-beelden tonen laatste momenten van acht vermiste alpinisten in de Himalaya AW

09 juli 2019

09u31

Bron: The Guardian, ITBP 10 Na het dodelijke klimseizoen in het Himalayagebergte rukken zoekteams nog steeds uit, op zoek naar de lichamen van vermiste klimmers. In juni nog werden nog zeven lichamen teruggevonden in de westelijke Himalaya. Wat later vond het zoekteam eveneens een GoPro met daarop enkele laatste beelden van de klimmers.

De kleine GoPro werd teruggevonden op een hoogte van 5.800 meter, vlakbij de plek waar het zoekteam de lichamen had ontdekt. Hoewel het apparaat begraven was onder een dikke laag sneeuw, konden experts enkele beelden recupereren.



Daarop is te zien hoe de klimmers traag maar gestaag hun tocht verderzetten. De GoPro werd gedragen door het laatste lid van de groep waardoor alle andere zeven klimmers duidelijk te zien zijn. Behalve de beelden is er ook klank, maar niemand praat. Er is enkel het geluid van de snijdende wind.



De beelden werden vrijgegeven door de Indo-Tibetaanse grenspolitie (ITBP). Zij deelden het filmpje, dat bijna twee minuten duurt, via hun Twitterprofiel. Zij zullen de beelden nu gebruiken om te achterhalen wat er precies is misgelopen.

Vermist

In totaal bestond de groep uit acht alpinisten waaronder vier Britten, twee Amerikanen, een Australische vrouw en een Indiër. Zij raakten vermist op de oostelijke flank van de 7.816 meter hoge Nanda Devi, de op een na hoogste berg in India.



De acht bergbeklimmers zouden op 26 mei terugkeren naar hun basiskamp, maar gaven geen teken van leven meer. Inmiddels werden de lichamen van zeven van de acht alpinisten teruggevonden. De zoektocht naar het achtste lichaam werd op 27 juni stopgezet door verslechterde weersomstandigheden.