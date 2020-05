Gootsteenontstopper in handgelpompje Nederlandse IKEA: klanten lopen lichte brandwonden op Bonne Kerstens

13 mei 2020

16u31

Bron: AD.nl 0 Bezoekers van de IKEA in het Nederlandse Haarlem dachten zaterdag hun handen te ontsmetten met een fles desinfecterende handgel die bij de ingang stond, maar in werkelijkheid zat er voor een deel riool- en gootsteenontstopper in de fles. Een letselschadebureau stelt IKEA Nederland aansprakelijk voor eerstegraadsbrandwonden die klanten afgelopen weekend hebben opgelopen.

IKEA Nederland betreurt het incident en geeft aan dat ‘dit nooit had mogen gebeuren’. Volgens de woonwinkel is er sprake geweest van een menselijke fout. “Door verwarring bij een schoonmaker is er per ongeluk een deel schoonmaakmiddel in een fles desinfecterende vloeistof terechtgekomen. Hierdoor hebben een medewerker en een aantal klanten schade aan hun handen opgelopen.”

Pijn

Het Nederlandse letselschadebureau JBL&G stelt dat door de aanwezigheid van de ontstopper twee klanten nu lichte brandwonden hebben. “Nog voordat de slachtoffers de winkelvloer boven hadden bereikt, begonnen hun handen enorm te branden en pijn te doen”, aldus JBL&G. De betrokken klanten zouden zijn opgevangen in het bedrijfsrestaurant. Vervolgens hebben ze een bezoek gebracht aan hun huisarts, die eerstegraadsbrandwonden bij hen zou hebben geconstateerd. Ze zouden blaren hebben en dikke, opgezwollen handen.

Het letselschadekantoor stelt IKEA ‘aansprakelijk voor de kwetsuren van het tweetal’ en roept andere gedupeerden op zich bij het kantoor te melden. Hoeveel schadevergoeding en smartengeld eventueel geclaimd gaat worden, is nog niet bekend. De aansprakelijkheidsclaim van JBL&G is nog niet bekend bij IKEA.

Maatregelen

Het hoofdkantoor van de woongigant heeft zaterdagavond direct extra maatregelen genomen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Alle winkels zijn op de hoogte gesteld en schoonmakers en medewerkers zijn extra geïnformeerd. IKEA houdt ook contact met de klanten die met de ontstopper in aanraking zijn gekomen.

Met de schoonmaker die de twee flessen door elkaar heeft gehaald, gaat het naar omstandigheden goed. Hij voelt zich heel schuldig en heeft nooit gewild dat dit zou gebeuren, aldus IKEA. Een woordvoerder van de politie Noord-Holland heeft laten weten dat de schoonmaker de Nederlandse taal niet helemaal beheerst, en dat de flessen op elkaar lijken.