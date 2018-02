Google wil historisch gebouw kopen voor 2 miljard: tweede grootste deal ooit in New York City Joeri Vlemings

09 februari 2018

09u36

Bron: New York Times, The Real Deal 0 Alphabet, het moederbedrijf van Google, wil een slordige 2 miljard euro neertellen voor de bekende Chelsea Market in New York City. Google bezet nu al zo'n 37.000 m² van de historische kantoorgebouwen. De deal is in zijn soort de tweede grootste ooit in de Big Apple. Ná de verkoop van het GM-gebouw in 2007 voor bijna 2,3 miljard euro.

Chelsea Market begint op nummer 75 van Ninth Avenue, vlak bij het populaire Highlinepark, en beslaat een hele blok, met meer dan 110.000 m² aan kantoorruimte, winkels en restaurants. Google was er al de grootste huurder.

De aankoop past in een groter plan van Alphabet om verscheidene eigendommen of panden die het al huurt aan elkaar te linken, aan weerszijden van de High Line. Daar zullen volgens The Real Deal andere huurders voor moeten wijken.

Alphabet St

De hoofdkantoren van Google in New York liggen aan de overkant van Chelsea Market, op nummer 111 in Eight Avenue. Daar betaalde Alphabet in 2010 ook al zo'n 1,4 miljard voor. 85 Tenth Avenue is eveneens van Google, dat verder een optie heeft op nog eens meer dan 23.000 m² kantoorruimte aan Pier 57 vlakbij, die het sinds 2015 least van de stad. Om maar te zeggen dat 'Alphabet Street' meer en meer gestalte krijgt in de Chelseawijk.

Vroeger had overigens Nabisco (National Biscuit Company) zijn enorme fabriekscomplex waar nu Chelsea Market is. Het is dáár dat de befaamde Oreokoekjes het levenslicht zagen en geproduceerd werden.