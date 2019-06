Google waarschuwt voor veiligheidsrisico's van Huawei-ban ses

07 juni 2019

09u45

De nationale veiligheid kan in gevaar komen als de Verenigde Staten doorzetten met de ingrijpende uitvoerbeperkingen voor het Chinese Huawei. Dat zou het Amerikaanse technologiebedrijf Google aan de regering-Trump hebben laten weten, schrijft de zakenkrant Financial Times vrijdag.

Door de strenge uitvoerbeperkingen zou Google zijn Android-besturingssysteem binnenkort niet meer kunnen updaten op smartphones van Huawei. Het zou de Chinezen ook uitnodigen om met een eigen besturingssysteem te komen. Maar volgens Google zou vergelijkbare Chinese software meer vatbaar zijn voor hacking. Huawei zelf heeft al aangegeven “zeer snel” met een eigen besturingssysteem te kunnen komen. Google probeert op zijn beurt zaken te blijven doen met Huawei.

De techreus zou er in Washington op aandringen om vrijstelling te krijgen van de Huawei-ban. Het Chinese bedrijf werd vorige maand door de VS op een zwarte lijst gezet, nadat handelsbesprekingen tussen de VS en China waren vastgelopen. De Amerikaanse autoriteiten menen ook dat Huawei zich bezondigt aan spionage, maar dat wordt door het bedrijf ontkend.

Facebook niet meer standaard geïnstalleerd

Vrijdag raakte ook bekend dat de apps van Facebook, een ander Amerikaans technologiebedrijf, niet langer standaard geïnstalleerd zullen worden op de nieuwe Huawei-apparaten. Behalve om de app van Facebook gaat het ook om Instagram en WhatsApp.

Op Huawei-apparaten waar de apps wel nog zijn geïnstalleerd, blijft Facebook updates uitvoeren. Kopers van de nieuwe Huawei-toestellen zullen de apps van Facebook wel nog kunnen downloaden. Maar mogelijk verandert dat op termijn als Huawei door de Amerikaanse uitvoerbeperkingen geen toegang meer zou krijgen tot de Play Store van Google.