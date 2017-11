Google neemt ingrijpende maatregelen tegen 'propagandazenders' Russia Today en Sputnik TT

10u08

Bron: El Pais, RT 0 AFP Alphabet, het moederbedrijf boven de zoekmachine Google, wil nieuwsberichten van de Russische nieuwsorganisaties RT (Russia Today) en Sputnik minder snel laten opduiken in zijn zoekresultaten. Het bedrijf doet dat omdat het vindt dat beide zenders nepnieuws verspreiden.

Eric Schmidt, CEO van Alphabet, verklaarde zaterdag op een event rond cyberveiligheid in het Canadese Halifax, dat Google de verspreiding van nepnieuws wil tegengaan, en daarom de twee Russische nieuwssites lager zal laten opduiken in zijn zoekresultaten dan nu het geval is. "Wij zijn ons bewust van het probleem en werken aan een manier om de waardering van dit type media (in de zoekresultaten, red.) te verlagen. Het gaat voornamelijk om Russia Today (dat nu RT heet, red.) en Sputnik. We zoeken een oplossing om te voorkomen dat ze zo verderdoen."

RT is wereldwijd de belangrijkste Russische nieuwszender, die in meer dan 100 landen en zeven talen te zien is voor miljoenen kijkers. De zender, in handen van het Russische overheidsdepartement Communicatie, wil niet enkel Russen in het buitenland een kanaal bieden om nieuws uit hun thuisland te volgen. Met zijn Engelstalig kanaal, dat zowel in de VS als in veel andere landen een van de meest bekeken buitenlandse zenders is, wil RT wereldnieuws ook vanuit een Russische standpunt meegeven.

Propaganda

RT zelf doet dat naar eigen zeggen op een objectieve manier zoals ook bijvoorbeeld CNN, BBC World en France24 dat doen vanuit de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Maar critici spreken minder verbloemend van een Russische propagandazender. Samen met Sputnik, dat enkel online beschikbaar is, wordt RT ook genoemd in het onderzoek naar Russische inmenging naar de Amerikaanse presidentscampagne van vorig jaar. Het werd daarom enkele weken geleden door de Amerikaanse overheid verplicht zich te registreren als 'buitenlands agent', waarop Rusland furieus reageerde en een wet goedkeurde die ook het omgekeerde mogelijk moet maken.

Schmidt liet niet na RT en Sputnik op een subtiele manier met nog zwaardere straffen te bedreigen. "Als ze blijven desinformeren, wordt het erger. Wij willen die sites niet verbieden, zo werken wij niet. Ik ben tegen censuur, maar wel voor het aanpassen van het belang in onze zoekresultaten. Wij doen dat dagelijks op de best mogelijke manier met miljoenen en miljoenen artikels."

RT en Sputnik kunnen nu al geen advertenties meer kopen bij Google, en kunnen bijvoorbeeld niet meer deelnemen aan het speciale Premium-programma op YouTube, bedoeld voor grote organisaties.

REUTERS Google-topman Eric Schmidt.

"Google laat alle logica en rede varen"

RT reageert boos in een eigen nieuwsartikel, waarin terloops aangehaald wordt dat Schmidt nog voor Barack Obama en Hillary Clinton heeft gewerkt: "Goed dat we nu weten dat Google alle logica en rede laat varen: feiten zijn niet meer toegestaan wanneer ze van RT komen, 'want ze komen uit Rusland'", aldus de hoofdredactie. "Zelfs niet nu Google in het Amerikaanse Congres heeft gezegd dat ze eigenlijk geen sporen van manipulatie of schendingen van hun beleid door RT hebben teruggevonden."

De nieuwszender haalt ook een politiek commentator aan die de beweging van Google verklaart doordat Rusland "nu de vijand is". "Rusland is tot de vijand gebombardeerd door links, de Democraten en per definitie de media. De media toetert nu al een jaar non-stop over 'duivels Rusland'. Alles wat met dat 'duivelse Rusland' te maken heeft zal de toorn van de regering opwekken. Google heeft gewoon schrik van die toorn van het Congres, en dat is het probleem met deze heksenjacht."