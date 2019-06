Google Maps stuurt ruim honderd auto's modderveld in Erik Kouwenhoven

28 juni 2019

09u08

Bron: AD.nl 0 Automobilisten die onderweg waren naar de luchthaven van Denver (Colorado) dachten dat ze hun reistijd met de helft zouden verkorten. In plaats daarvan kwamen ze massaal vast te zitten in een modderveld.

De auto's strandden toen Google hen langs een file leidde via een onverharde en modderige weg. Maar die omweg bleek erger dan de file. “Ik dacht ‘misschien is er een alternatief’ en keek op Google Maps", vertelt Connie Monsees aan verslaggevers van The Denver Channel. “Mijn navigatie gaf aan dat ik daardoor niet nog 43 minuten onderweg zou zijn, maar slechts 23 minuten en dus ik nam de afslag. Na een tijdje kwam ik op een onverharde weg uit, die al vrij snel veranderde in een modderpoel.”

Monsees was niet de enige die de alternatieve route had gekozen. Er waren zo'n honderd andere auto's. Velen daarvan hadden tweewielaandrijving, anderen waren vast komen te zitten doordat ze probeerden weg te komen door het doorkruisen van geulen en sloten. Monsees zei dat ze weg kon komen van de modderige weg dankzij de vierwielaandrijving van haar auto. Onderweg nam ze twee gestrande reizigers mee naar de luchthaven.

“Gezond verstand”

Volgens een verklaring van Google ging het om een openbare weg en concludeerde de software dat deze goed genoeg was om te dienen als alternatieve route. “Hoewel we er altijd naar streven de beste aanwijzingen te bieden, kunnen er zich problemen voordoen als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals het weer”, zei een woordvoerder van Google tegen nieuwszender ABC. “We moedigen automobilisten aan om de lokale wetgeving te volgen en altijd hun gezond verstand te gebruiken tijdens het rijden.”