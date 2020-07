Google investeert 10 miljard dollar in India ISA

13 juli 2020

14u30

13 juli 2020

14u30

Alphabet, het moederbedrijf van Google, is van plan om komende jaren 10 miljard dollar (8,8 miljard euro) te investeren in India. Dat heeft de CEO van het technologiebedrijf, Sundar Pichai, maandag aangekondigd.

Het geld zal via het India Digitization Fund in de komende vijf tot zeven jaar naar digitale ontwikkeling in India gaan. "We zullen dit doen door een mix van investeringen in aandelen, partnerschappen en operationele, infrastructuur- en ecosysteeminvesteringen", aldus Pichai.

De investeringen focussen op vier domeinen: betaalbare toegang tot informatie voor elke Indiër in de eigen taal, nieuwe producten en diensten die relevant zijn voor "India's unieke noden", ondernemingen ondersteunen bij hun digitale transformatie, en technologie en artificiële intelligentie inzetten in de gezondheidszorg, het onderwijs en de landbouw.

Facebook en Amazon

Met het op een na grootste bevolkingsaantal ter wereld is India ook de op een na grootste digitale markt ter wereld. Het aantal mensen met internettoegang zal er dit jaar naar verwachting de kaap van 650 miljoen ronden. Door in te zetten op de digitale ontwikkeling van het land, wil Google zijn aanwezigheid in het groeiland opkrikken.

Google is niet het eerste Amerikaanse concern dat zijn pijlen richt op de Indiase markt. In april kondigde Facebook nog aan 5,7 miljard dollar (5 miljard euro) te investeren in het Indiase digitaledienstenbedrijf Reliance Jio Platforms. Amazon krikte in januari het bedrag dat het investeert in India nog met 1 miljard dollar op tot 6,5 miljard dollar (5,7 miljard euro).