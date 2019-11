Google-data werpen nieuw licht op mysterie rond vermiste Théo Hayez HR

09 november 2019

11u16

Bron: The Lighthouse Podcast, The Australian, Daily Mail 1 Buitenland Familieleden van Théo Hayez (18) hebben toegang gekregen tot gegevens uit zijn Google-account. Daarmee konden ze het exacte traject reconstrueren dat de vermiste Belg in Byron Bay aflegde nadat hij uit een bar werd gezet. Ook de laatste berichten die hij met zijn gsm verstuurde en zoekopdrachten die hij ingaf in Google zijn nu bekend.

Rugzaktoerist Théo Hayez verdween op 31 mei in Byron Bay in Australië, nadat hij dronken uit de bar Cheeky Monkey’s werd gezet. In de Australische podcast The Lighthouse is duidelijk geworden dat Michael Dorkhom, neef van de vermiste Belg, toegang heeft gekregen tot de Google-account van Théo Hayez. Daardoor kon hij de route reconstrueren die de tiener aflegde nadat hij uit de bar vertrok.

Het blijkt niet de weg die iedereen voor ogen had. Na de verdwijning dachten politie en reddingswerkers dat Théo in de richting van zijn hostel wandelde. Uit de Google-data blijkt dat hij de tegenovergestelde richting uitging.

Hoewel Théo nog maar enkele dagen in Byron Bay was, volgde hij bovendien niet altijd de begane paden. Het lijkt alsof hij zelfzeker een bepaalde richting uitging. Via een spoor door het bushland trok hij richting strand en vuurtoren.

Google Maps

Onderweg zocht Théo meermaals via Google Maps op hoe hij terug naar zijn hostel moest wandelen. Ondanks die zoekopdrachten, liep hij compleet in de verkeerde richting verder weg.



Door de gegevens blijkt ook dat lange tijd naar sporen is gezocht op verkeerde plaatsen. “Het was choquerend om te ontdekken dat we meer dan een week gezocht hebben op een plaats waar hij nooit is geweest”, aldus Michael Dorkhom.

De familie vindt het traject dat hij aflegde heel vreemd, zeker omdat hij er zijn weg niet kende. Het is niet een plaats waar je per toeval zou terechtkomen. “We denken dat hij niet alleen was die nacht”, verklaarden Théo’s ouders aan The Australian. “We hopen dat vroeg of laat iemand zal spreken.”



Via de gegevens van Google kon men ook achterhalen welke de laatste berichtjes waren die Théo Hayez verstuurde. Zo stuurde hij om 20 minuten na middernacht in het Frans via Facebook nog een bericht naar een vriend over het nakende concert van U2 in Australië. Het allerlaatste bericht om 0.55u was een reply naar zijn halfzus. “Merci”, schreef hij, met een kus-emoji erbij.

Het allerlaatste signaal van zijn mobiele telefoon was er de dag erna omstreeks 13.30u, iets voorbij de vuurtoren van Byron Bay. Volgens de politie stond de telefoon toen waarschijnlijk in slaapmodus.

