Golfregio sponsort tientallen moskeeën in Nederland kg

23 april 2018

19u11

Bron: Belga 0 Zeker dertig islamitische organisaties in Nederland hebben de afgelopen jaren geld ontvangen uit Koeweit en Saoedi-Arabië, of hebben om dergelijke financiering gevraagd. Dat blijkt uit niet eerder gepubliceerde gegevens die in handen zijn van de krant NRC en het tv-programma Nieuwsuur.

De lijst met betalingen aan moskee-organisaties in Nederland is afkomstig van Koeweit en Saoedi-Arabië zelf. Die twee landen in de Golfregio informeren het ministerie van Buitenlandse Zaken daar op vertrouwelijke basis over sinds 2010. Om die contacten niet in gevaar te brengen, maakte het departement de gegevens tot dusver niet openbaar.

Volgens ingewijden gaat het om informatie die eerder al vertrouwelijk is gedeeld met het parlement. Dat vraagt al enkele jaren om meer transparantie over de buitenlandse geldstromen naar moskeeën in Nederland, omdat die gepaard kunnen gaan met ongewenste invloed vanuit bepaalde landen.

Opmars van salafisme

NRC en Nieuwsuur hebben ook de hand weten te leggen op cijfers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) over de opmars van het salafisme in Nederland. Het aantal moskeeën waar die orthodoxe stroming van de islam wordt gepredikt, zou in vier jaar tijd ruimschoots zijn verdubbeld, net als het aantal salafistische predikers.

De NCTV laat in een reactie weten dat de genoemde cijfers afkomstig zijn uit een presentatie die gebruikt wordt om gemeenten bij te praten over "trends en ontwikkelingen van het salafisme in Nederland". Het gaat daarbij om "globale inschattingen" op basis van open bronnen. "Het is geen wetenschappelijke presentatie."