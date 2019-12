Golfer vergelijkt Greta Thunberg met Hitler en schept op over 50 vluchten die hij dit jaar nam KVDS

20 december 2019

16u37 8 De Spaanse golfer Gonzalo Fernandez-Castaño is in het oog van de storm terechtgekomen na een tweet waarin hij trots toonde hoeveel vluchten hij het afgelopen jaar nam en hoeveel CO2 daarbij werd uitgestoten. “Geniet ervan @GretaThunberg”, schreef hij erbij.

Fernandez-Castaño – die al 7 toernooien won op de Europese PGA Tour – deelde een kaartje met zijn vluchtroutes en een hele reeks cijfers. Daaruit bleek dat hij in 2019 in totaal 50 keer in het vliegtuig was gestapt en 191.193 kilometer had afgelegd. Goed voor een CO2-uitstoot van 23,3 ton.

Geen genade

De tweet kon op geen genade rekenen op Twitter en al zeker niet de verwijzing naar de 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg. “Dit gedrag is walgelijk en een afknapper”, schrijft iemand. “Je bent een echte vent hoor, als je zo met Greta lacht.”





Verscheidene twitteraars tagden ook de sponsors van Fernandez-Castaño, in de hoop bij hen een reactie uit te lokken. “@ClevelandGolf @SrixonGolf @RalphLauren – wat een geweldige ambassadeur voor jullie merken. Opscheppen over zijn ecologische voetafdruk tegen de 16-jarige Persoon van het Jaar van @Time terwijl hij jullie logo’s draagt!”, klonk het onder meer.

Another year in the books! Enjoy @GretaThunberg pic.twitter.com/C7LEnIRZjO Gonzalo Fdez-Castaño(@ gfcgolf) link

Dat liet Fernandez-Castaño zich niet zeggen. “En dan? Adolf Hitler was Persoon van het Jaar bij @Time in 1938. Net als Stalin, niet een keer maar twee keer.”

Ook dat passeerde niet zonder slag of stoot. “Erg zielig. Vlieg wat minder en speel een beetje beter”, klonk het, een verwijzing naar het feit dat Fernandez-Castaño amper nog potten breekt op het golfterrein. En ook: “Interessant dat je vlieggegevens je beste cijfers zijn dit jaar. Ik kan goed begrijpen waarom je jaloers bent om iemand die effectief iets bereikt.”

Vijver

Fernandez-Castaño stond ooit op de 27ste plaats op de Official World Golf Ranking. Momenteel staat hij op de 559ste plaats. In 2017 haalde hij nog het nieuws door tijdens een partij zijn broek, sokken en schoenen uit te doen en in een vijver te gaan staan om een bal te redden.

Greta Thunberg heeft nog niet gereageerd op de tweet van de man.

