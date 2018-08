Golf van schietpartijen overspoelt Chicago: 12 doden in één weekend, onder wie 2 kinderen kg

06 augustus 2018

22u14

Bron: Belga 0 Bij een golf van wapengeweld zijn in de Amerikaanse stad Chicago afgelopen weekend zeker twaalf mensen om het leven gekomen. De politie van de op twee na grootste stad van de VS zit met de handen in het haar.

Van vrijdagavond tot zondagnacht vonden er ruim dertig schietpartijen plaats en raakten meer dan vijftig mensen gewond, onder wie veertien minderjarigen. Van de twaalf dodelijke slachtoffers waren er volgens CNN twee minderjarig: een 11-jarige en 14-jarige. Bij één van de schietincidenten openden de daders het vuur op een druk feestje op straat, waardoor er veel mensen geraakt werden.

De oorzaak van al dat geweld is volgens politiewoordvoerder Eddie Johnson te zoeken in de vele illegale wapens, sociale problemen en rivaliserende bendes.



Chicago is één van de meest gewelddadige steden van de Verenigde Staten.