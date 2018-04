Golf stakingen breekt los in Frankrijk KVE

03 april 2018

08u18

Bron: Belga, ANP 0 Werknemers in verscheidene sectoren in Frankrijk beginnen vandaag met een reeks stakingen. Het is volgens vakbonden de bedoeling dat er meerdere malen per week wordt gestaakt. Zo zou er bij de staatsspoorwegmaatschappij SNCF 36 dagen gestaakt gaan worden tot het eind van de maand juni.

De staking van de Franse spoorbonden, die vandaag begonnen is, leidt al tot aanzienlijke hinder voor het treinverkeer. De bonden willen de komende weken, afwisselend, twee en drie dagen per week, het werk neerleggen tegen de hervormingen die de regering wil doorvoeren.

Vandaag staakt bijna de helft van het personeel van het Franse spoorwegbedrijf SNCF. Bij de lokale treinen rijdt over het algemeen een op de vijf treinen, bij de tgv's is de situatie nog slechter. "Alles zit vast", aldus een journalist van Franceinfo vanuit het Parijse Noordstation. Het internationaal verkeer richting België zou minder hinder moeten ondervinden, liet de NMBS gisteravond al weten.

Voor de Franse president Emmanuel Macron vormt dit conflict met de vakbonden een belangrijke krachtmeting: het wordt Macrons eerste ernstige uitdaging sinds hij in mei 2017 aan de macht kwam. Zijn regering wil de SNCF hervormen, waarbij onder meer de statutaire benoeming voor nieuwe aanwervingen in vraag wordt gesteld. De vakbonden vrezen dat de regering het bedrijf in de toekomst wil privatiseren, maar de regering ontkent.

Vuilnisophalers in Frankrijk staken omdat ze juist voorrechten willen als compensatie voor hun zware en ongezonde werk. Bij luchtvaartmaatschappij Air France wordt gestaakt om looneisen kracht bij te zetten.

Voor Macron, die "Frankrijk diepgaand wil hervormen", gaat het om een cruciale hervorming. Ook voor de vakbonden gaat het om een belangrijke afspraak: zij willen in de toekomst blijven wegen op andere belangrijke hervormingen, over onder meer de ambtenaren en de pensioenen.

Tot eind juni staan al 36 stakingsdagen gepland. Volgens opiniepeilingen vindt de meerderheid van de Fransen de staking onterecht, maar bij de spoorbonden wordt gehoopt dat dit kantelt als de regering ontoegeeflijk blijft.

Deze week wordt ook morgen nog gestaakt. De bonden zijn bereid om nog weken door te gaan met deze staking als geen gehoor wordt gegeven aan hun eisen.