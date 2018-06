Gokverslaafde tiener (15) verspeelt 90.000 euro met kredietkaart van zijn vader kg

Bron: Mirror 0 Een 13-jarige jongen uit Lancashire, Engeland spendeerde in één jaar 90.000 euro aan zijn gokverslaving. Hij gebruikte daarvoor de kredietkaart van zijn vader. Op het hoogtepunt van zijn verslaving zette hij in op honderden weddenschappen per week en joeg hij er zo elke keer duizenden euro’s door.

De tiener - die anoniem wil blijven - raakte verslaafd aan online gokspellen nadat hij Wembley Stadium bezocht met zijn vader, en daar geconfronteerd werd met advertenties. De jongen was zich van geen kwaad bewust. “Ik herinner me dat ik in Wembley al die advertenties zag en rondom me kerels hoorden opscheppen over hoeveel geld ze hadden gewonnen, en dacht dat ik het eens kon proberen. Het leek leuk en makkelijk”, vertelde de jongen aan The Mirror.

Zes uur per dag

Een paar dagen daarna zag hij zijn kans schoon: hij nam de kredietkaart van het bedrijf van zijn vader, nam er enkele foto’s van met zijn smartphone en zette een online account op. “Ik wist dat het bedrijf van papa het goed deed, en dacht dat hij dat veel minder snel zou doorhebben dan geld dat verdween uit een persoonlijke rekening”, klinkt het.

In een mum van tijd was de jongen bijna dagelijks aan het gokken, waarbij hij steeds meer geld inzette. Het begon bij kleine bedragen, zoals vijf of tien euro, maar al snel vergokte de jongen duizend euro per dag.

“Tegen dan was ik al verschillende duizenden euro’s kwijt en de enige manier die ik kon bedenken om het terug te verdienen, was meer gokken.” Na een tijdje besteedde hij zes uur per dag aan de online gokspelen.

Betrapt

Een half jaar later werd de jongen betrapt. Zijn vader had een telefoontje gekregen van de bank die hem op de hoogte brachten van de inmiddels gigantische transacties die met zijn kredietkaart werden betaald. De ouders confronteerden hun zoon met de rekeningen, en die biechtte onmiddellijk alles op. “We waren zo boos, niet alleen op hem, maar ook op onszelf omdat we zo naiëf en vertrouwend waren geweest”, laat de vader van de jongen weten. Het koppel stuurde hun zoon naar een therapeut om hem van zijn gokverslaving af te helpen.

Dat leek even te lukken, tot de jongen vijf maanden later herviel. Hij kon een andere kredietkaart van zijn vader bemachtigen en deed daarmee bijna 70.000 euro op in één week tijd.

Zijn ouders waren verplicht om een lening aan te gaan om de schulden de betalen die de jongen had opgebouwd. Ze laten weten dat ze hun zoon nu nooit meer kunnen vertrouwen.

“Het spijt me voor wat ik heb gedaan. Het voelt alsof ik alles verknald heb en onze levens nooit meer hetzelfde zullen zijn”, zegt de jongen nog.