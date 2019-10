Gokverslaafde Nederlandse bankier pikte 850.000 euro van zijn baas Natasja de Groot

23 oktober 2019

17u22

Bron: AD.nl 0 Een voormalig bankmedewerker heeft zijn baas voor 850.000 euro benadeeld om in zijn online gokverslaving te kunnen voorzien. De man is op staande voet ontslagen. Ook mag hij 30 maanden niet meer werken bij een bank, zo heeft de Tuchtcommissie Banken in Nederland beslist.

De Nederlandse bankier blijkt in een tijdsbestek van anderhalf jaar tijd - van januari 2017 tot en met juni 2018 - acht bankrekeningen op zijn eigen naam te hebben geopend en 68 creditcards te hebben aangevraagd, én gekregen. Volgens de gepubliceerde uitspraak van de tuchtcommissie zette hij de opnamelimieten van de creditcards op het maximale bedrag.

Om te vermijden dat hij werd betrapt, pompte hij het geld heen en weer tussen verschillende rekeningen om zo de controlesystemen te omzeilen. Ook hield hij zijn acties verborgen voor collega’s. Het zeer forse bedrag waarover hij daarna kon beschikken, besteedde hij aan zijn online gokverslaving.

Op 1 juli biechtte hij zijn daden op aan zijn leidinggevende en gaf hij zichzelf aan bij de politie. Een paar dagen later volgde ontslag op staande voet, zo blijkt uit het vonnis. De tuchtcommissie voegde daar nog een straf aan toe: een beroepsverbod van 30 maanden. Bij het opleggen van die straf is wel rekening gehouden met zijn “schuldbewuste houding”; hij stapte zelf naar zijn leidinggevende en heeft professionele hulp gezocht om van zijn gokverslaving af te komen.

Grensoverschrijdend

Het gedrag van de man is volgens de commissie “zeer grensoverschrijdend” geweest door de banksystemen te manipuleren en controles te omzeilen, en daarmee het vertrouwen van de samenleving in de bank te ondermijnen. “Hij heeft zich in een onhoudbare financiële positie gemanoeuvreerd”, luidt de boodschap.

In overleg met de bank is zijn woning verkocht om een deel van de financiële schade te vergoeden. Ook heeft de bankier een betalingsregeling getroffen met zijn baas. Het lijkt erop dat de bankier niet meer zal terugkeren in de financiële wereld; tegenover de tuchtcommissie verklaarde hij dat het hem beter lijkt als hij nooit meer werkzaam is bij een bank.