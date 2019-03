Gökmen Tanis verdacht van meervoudige moord of doodslag met terreuroogmerk Binnenlandredactie

21 maart 2019

11u33

Bron: AD 0 Het Nederlands Openbaar Ministerie verdenkt de 37-jarige Gökmen Tanis van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk. De hoofdverdachte van de dodelijke schietpartij in een tram in Utrecht moet morgen voor de rechter-commissaris verschijnen.

Het onderzoek naar het drama, waarbij drie doden en vijf gewonden vielen, is nog in volle gang, zegt het Openbaar Ministerie in een verklaring op haar website.

“Zoals eerder werd gemeld, is tot nog toe geen enkele relatie tussen de verdachte en de slachtoffers gebleken. Het onderzoek heeft inmiddels ook aanwijzingen opgeleverd dat de verdachte tijdens het schietincident geen hulp van andere personen heeft gehad. Verder wordt onderzocht of verdachte heeft gehandeld vanuit enkel een terroristisch motief, of dat zijn handelen voortkwam vanuit persoonlijke problematiek in combinatie met een geradicaliseerd gedachtegoed’” aldus het OM.

Persoonlijkheidsonderzoek

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) zal volgens het Openbaar Ministerie opdracht worden gegeven om onderzoek te verrichten naar de persoonlijkheid van verdachte.

Wat de 40-jarige verdachte betreft die dinsdagmiddag werd aangehouden: er wordt nog onderzocht of hij mogelijk een ondersteunende rol heeft gehad buiten het schietincident om.

Veroordelingen

Aanslagverdachte Gökmen Tanis is twee weken geleden nog veroordeeld tot een celstraf van 4 maanden voor een inbraak op 13 september 2018. En een dag eerder, op 4 maart, werd hij veroordeeld tot een celstraf van twee weken in verband met een winkeldiefstal. Dat heeft het Openbaar Ministerie net bekendgemaakt.

