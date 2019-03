Gökmen Tanis bekent aanslag in Utrecht: hij handelde alleen kg

22 maart 2019

15u20

Bron: Belga 1 De verdachte van de aanslag in een tram in Utrecht, Gökmen Tanis, heeft bekend. Volgens het Openbaar Ministerie zegt hij alleen te hebben gehandeld. De andere man die nog vastzat, een 40-jarige Utrechter, is vrijgelaten.

De 40-jarige Utrechter was aangehouden omdat Tanis in zijn woning was gearresteerd. Het OM heeft geen bewijs gevonden dat hij op enige manier betrokken was bij de aanslag, die maandag drie mensen het leven kostte en waardoor drie anderen zwaargewond raakten.



Tanis zit nog altijd in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact heeft met zijn advocaat en dat er naar buiten toe geen inhoudelijke informatie mag worden gegeven. Over de inhoud van de bekentenis wil het OM verder niets kwijt.