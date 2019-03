Gökmen Tanis (37), de dader van de schietpartij op tram Utrecht, heeft een behoorlijk strafblad KVDS - MVDB

18 maart 2019

18u36

Bron: AD.nl 14 De dader van de schietpartij op een tram in Utrecht is opgepakt, maakten politie, parket en het stadsbestuur rond 18.30 uur bekend. Eerder op de dag werd het signalement van de toen nog voortvluchtige Gökmen Tanis (37) verspreid. Tanis is geboren in Turkije en heeft een behoorlijk strafblad.

Een journalist van de Nederlandse krant Algemeen Dagblad (AD) kwam te weten dat hij in 2013 ook al betrokken was bij een schietpartij in de wijk Kanaleneiland, waar vanmorgen het vuur werd geopend op de tram. “Hij beschoot toen mensen die bij een flatgebouw liepen", zegt Yelle Tieleman op Twitter. Hij werd toen verdacht van poging doodslag. Het is niet duidelijk of hij hier ook voor vervolgd is. “Het aantal misdrijven waarvoor de verdachte zich bij de rechter heeft moeten melden is fors. Verkrachting, diefstal, openlijk geweld. Bekenden van hem beschrijven hem als knettergek.”

Op 4 maart van dit jaar moest hij zich nog voor de rechter in Utrecht verantwoorden in verband met een verkrachtingszaak in de nacht van 10 op 11 juli 2017. Hij zou het slachtoffer hebben gedreigd haar huis in de brand te steken. Ook zou Tanis haar in haar gezicht hebben geslagen. Begin deze maand was hierover een zogeheten niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank. Hij zat tot die tijd in voorarrest, blijkt uit rechtbankgegevens. Zijn advocate wilde vandaag geen enkel commentaar geven. Het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbank zijn niet bereikbaar.

De afgelopen jaren werd hij verdacht van een poging inbraak in een vrachtwagen, zou hij een winkeldiefstal hebben gepleegd, beledigde en bedreigde hij een een agent door hem in het gezicht te spugen en zou hij onder invloed een auto hebben bestuurd.

Drie doden en vijf gewonden

De politie heeft via Twitter een foto van Tanis verspreid. De politie verzoekt iedereen om de man niet zelf te benaderen, maar direct een opsporingstiplijn te bellen.

Bij de schietpartij in de tram bij het 24 Oktoberplein in Utrecht zijn vanmorgen drie doden en vijf gewonden gevallen. Verschillende gewonden zijn er erg aan toe. Dat heeft burgemeester Jan van Zanen bekendgemaakt. “We gaan uit van een terroristisch motief”, aldus van Zanen. Er is een grote politiemacht op de been.

Volgens een ooggetuige richtte de dader zich op één persoon. “Hij mikte op die mensen die die vrouw probeerde te helpen”, aldus de 21-jarige Niels die in de tram zat waar Tanis begon te schieten.

Op meerdere plaatsen in het land worden plekken extra bewaakt of gesloten. Het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht is verhoogd naar niveau 5. Dat is het hoogste niveau.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k Politie Utrecht(@ PolitieUtrecht) link