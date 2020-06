Goffin reist mee met eerste Europese humanitaire vlucht naar Congo SVM

07 juni 2020

22u12

Bron: Belga 0

Vanuit Brussel vertrekt vanavond een vlucht naar Congo, de eerste van de ‘humanitaire luchtbrug’ die de Europese Unie inricht om het land te steunen in de strijd tegen het coronavirus. Aan boord zit ook minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin, samen met zijn Franse ambtgenoot Jean-Yves Le Drian en de Europese commissaris voor Crisisbeheer Janez Lenarcic.

De drie politici zullen in Kinshasa de Congolese president Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ontmoeten, maar ook enkele humanitaire organisaties. Daarna is er een bezoek gepland aan Goma, de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu in het oosten van het land. Dat laatste zal wel zonder Goffin zijn: hij keert 's avonds al terug. Maar het toestel van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zal in de eerste plaats dus humanitaire goederen -vooral geneesmiddelen- en hulpverleners vervoeren.

In totaal staan er drie vluchten op het programma naar Congo. Het gaat om een gemeenschappelijk initiatief van de Europese Commissie, België, Frankrijk en humanitaire organisaties, in samenwerking met de Congolese overheid. Er waren al gelijkaardige vluchten naar Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek, en naar Sao Tomé en Principe.

"Dit is een boodschap van solidariteit aan het Congolese volk", zei Goffin op de luchthaven van Zaventem vlak voor het vertrek. Zijn Franse ambtgenoot sprak van een "uitzonderlijke operatie voor een uitzonderlijke situatie". Hij voegde eraan toe dat de EU een dertigtal gelijkaardige vluchten zou inleggen naar landen die met Covid-19 geconfronteerd worden.