Goed nieuws voor 737 gevangenen op death row: Californië schort doodstraf op

13 maart 2019

06u00

Bron: Belga 0 De Amerikaanse deelstaat Californië gaat vandaag een moratorium op executies invoeren. Gouverneur Gavin Newsom zal de maatregel aankondigen in een toespraak waarvan enkele uitreksels al aan de pers werden bezorgd. Het moratorium van onbepaalde duur is goed nieuws voor de 737 gedetineerden die momenteel in de "dodengang" van de staat op de uitvoering van hun doodstraf wachten.

Volgens de nieuwe gouverneur is de "doodstraf onverenigbaar met de (Amerikaanse) grondbeginselen en gaat het regelrecht in tegen wat het betekent om een inwoner van Californië te zijn". De straf is, rekening houdend met de kostprijs, de finaliteit en het raciale onevenwicht, immoreel en een uiting van een mislukt beleid, zou het betoog luiden.

“Verkeerd”

Newsom zal de praktijk opschorten door middel van een uitvoeringsbesluit, dat meteen ook de sluiting betekent van de executiekamer in de gevangenis van San Quentin nabij San Francisco.



De nieuwe gouverneur trad pas in januari aan en is al lang gekant tegen de doodstraf. Hij geldt als katholiek en liet zijn religie in het verleden al wel meermaals zijn beleid beïnvloeden. "Het opzettelijk doden van een persoon is verkeerd. En als gouverneur zal ik niet toezien op de executie van eender welk individu", zal Newsom naar verwachting zeggen.

2006

Er zijn momenteel geen executies gepland in Californië. De laatste keer dat in de deelstaat de doodstraf werd uitgevoerd was in 2006. Toen kreeg de 76-jarige Clarence Ray Allen een dodelijke injectie nadat hij twee decennia eerder schuldig werd bevonden aan drievoudige moord.

