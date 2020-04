Goed nieuws vanuit Italië: recordaantal genezingen op één dag AW

17 april 2020

20u40

Bron: Belga 0 De afgelopen 24 uur zijn in Italië 2.563 mensen genezen van Covid-19, een recordaantal sinds de pandemie in het Zuid-Europese land heeft toegeslagen. In totaal zijn in Italië al 23.000 mensen bezweken aan het coronavirus.

Het nieuwste cijfer over de genezingen is hoopgevend, zegt Angelo Borrelli, het hoofd van de civiele bescherming: "Het is het hoogste cijfer sinds het begin van de crisis". Toch zijn er de afgelopen 24 uur opnieuw 575 mensen overleden aan het virus.



Nog vandaag raakte bekend dat in Italië bijna 17.000 gezondheidswerkers besmet zijn met het coronavirus. Het gaat om 10 procent van alle besmettingen in het land.

Italië is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld met bijna 169.000 besmettingen en 23.000 doden.

Lees ook: OVERZICHT. Het coronavirus wereldwijd en in België in kaart en grafiek