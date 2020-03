Goed nieuws over patiënt 1 in Italië: Mattia (38) mag intensive care verlaten en ademt weer autonoom Karen Van Eyken

10 maart 2020

11u48

Bron: La Repubblica 2 Eindelijk komt er eens goed nieuws uit Italië na 18 dagen ellende door de nachtmerrie genaamd corona. De zogenoemde patiënt 1, de 38-jarige Mattia uit Codogno, mag de intensivecareafdeling verlaten nadat hij wekenlang in kritieke toestand verkeerde. De man is weer zelfstandig beginnen te ademen.

Het hoopgevende nieuws werd bekendgemaakt door Giulio Gallera, de gezondheidscommissaris van de regio Lombardije. Mattia is nu overgebracht van de intensivecareafdeling naar een andere afdeling, waar hij nog steeds nauwgezet zal worden opgevolgd.

De 38-jarige man - die als manager aan de slag is bij Unilever en van wie de achternaam niet werd bekendgemaakt - liet zich half februari checken in het lokale ziekenhuis van Codogno, in de regio Lombardije. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. Eerst werd hij met zijn klachten weer naar huis gestuurd. Bij een tweede check in het hospitaal, bleek de man drager te zijn van het nieuwe coronavirus Covid-19. Maar toch werd hij niet in quarantaine geplaatst, wat de protocollen nochtans voorschrijven. Een kapitale fout die heeft geleid tot de grootste corona-uitbraak op Europese bodem.

‘Superverspreider’

Mattia had immers een druk sociaal leven en kwam in contact met vele mensen. Hij werd een ‘superverspreider’ en zou meer dan 200 mensen hebben besmet. De man besmette ook zijn echtgenote, die acht maanden zwanger is. Zij werd kortstondig opgenomen in het ziekenhuis van Milaan, maar mocht het hospitaal afgelopen donderdag verlaten. De vrouw en hun baby stellen het goed.

De zogenoemde patiënt 0, de persoon bij wie de verspreiding in Italië begon en die het virus ook heeft doorgegeven aan Mattia, is nog altijd niet gevonden.

Met de gezondheid van Mattia ging het ondertussen van kwaad naar erger. In de nacht van 21 op 22 februari werd hij in zorgelijke toestand overgebracht naar de kliniek van Pavia. Daar heeft hij weken op de intensivecareafdeling gelegen. Tot nu.

Lees ook:

- Waarom het coronavirus Italië stevig in zijn greep houdt als laboratorium van Europa (+)

- Zullen we nog parmaham en Italiaanse kazen kunnen kopen? En kan zo’n quarantaine ook in ons land? (+)

Meer over Mattia

Italië

gezondheid

Lombardije