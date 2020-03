Goed nieuws: nul nieuwe besmettingen in Chinese provincie Hubei, geen nieuwe lokale besmettingen in heel China in 24 uur ADN

19 maart 2020

Voor het eerst sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn er geen nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd in de zwaar getroffen Chinese provincie Hubei. Dat heeft de nationale gezondheidscommissie donderdag bekendgemaakt. China heeft in de afgelopen 24 uur ook geen enkele nieuwe lokale besmettingen met corona gemeld, een primeur sinds het begin van de epidemie. Wel zijn er 34 nieuwe geïmporteerde gevallen.

In de Chinese miljoenenstad Wuhan in de provincie Hubei stak in december 2019 het longvirus, dat zich inmiddels wereldwijd heeft verspreid, voor het eerst de kop op. Of het lage besmettingsaantal nu bewijst dat een lockdown zoals in Wuhan ook echt werkt, moet de toekomst uitwijzen. De provincie stelt dat het risico op nieuwe coronagevallen in ieder geval nog niet is geëlimineerd.

Doden

In China zijn in de afgelopen 24 uur acht mensen gestorven aan de gevolgen van het virus, allen in de provincie Hubei. Daarmee komt het aantal doden in China op 3.245. Meer dan 81.000 mensen zijn in het land besmet geraakt, maar ‘slechts’ 7.263 zijn nog ziek.



Het aantal besmettingen in China nam het afgelopen etmaal wel toe, met 34. Volgens de Chinese autoriteiten gaat het uitsluitend om mensen die buiten het land geïnfecteerd zijn met het virus. Dat is de grootste toename sinds de registratie van deze gevallen. In totaal 189 mensen hebben het longvirus buiten China opgelopen en zijn geïnfecteerd naar het land teruggekeerd.

