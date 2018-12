Goed idee? In Nederland vervangt Essent asbestdaken gratis voor zonnepanelen (en het houdt de stroom) Frank Straver

13 december 2018

14u05

Bron: Trouw 0 Eind 2024 moeten alle daken in Nederland asbestvrij zijn. Voor eigenaren van een verontreinigd stal- of schuurdak geen sinecure. Essent biedt hun gratis nieuwe daken vol zonnepanelen. En dan houdt het zelf de groene stroom.

“Daar zie je hoe het er ook bij ons uitzag”, zegt Lei Geraedts (65). Vanaf het ruime, modderige erf van zijn ruitersportcentrum in het Limburgse Beek, nabij Sittard, wijst hij naar het dak van de schuur van de buren. De vierkante dakplaten zien er oud uit, vaal bruin en groen. Geraedts: “Asbest. Had ik ook.” Best normaal is dat nog steeds voor stallen, zegt hij, ook bij andere boeren en maneges in de buurt.

In Nederland ligt nu naar schatting 68 miljoen vierkante meter asbesthoudend dak, waarvan 80 procent bij agrariërs, op hun stallen en schuren. De overheid wil af van dit schadelijke materiaal. Nog voor 2025 moet alles weg zijn, is de bedoeling. Voor de sanering bestond een landelijke subsidiepot, maar die is al leeg. Ook oude geldpotten van de provincies zijn uitgeput.

