Goed doel haalt 63.700 euro op voor bevroren jongetje, maar geeft hem slechts 1.000

Bron: Metro.co.uk 0 rv Het verhaal van Wang Fuman (9) ook wel 'Ice Boy' of 'het bevroren jongetje' genoemd, ging vorige week de wereld rond. Het kind was compleet onderkoeld op school aangekomen nadat hij een kleine vijf kilometer naar school had gewandeld bij 9 graden onder nul. Zijn relaas deed heel wat mensen geld doneren aan het goede doel, maar daar ziet zijn familie maar een peulschil van.

Met een kapsel van ijspiekjes, bevroren wimpers en wenkbrauwen, en verstijfde ledematen kwam Wang vorige week zijn klas binnengewandeld. Hij had er een kleine vijf kilometer voor moeten wandelen in de vrieskou, omdat hij met alle geweld zijn rekentoets wilde afleggen. Zijn klasgenootjes schoten in de lach bij het vreemde tafereel, maar de rest van China discussieerde verontwaardigd over de kloof tussen arm en rijk. Wang kent immers een zeer bescheiden bestaan bij zijn oma, omdat zijn ouders in een stad werken. Hij moet er onder meer op het land werken in barre omstandigheden, waardoor zijn vingers beschadigd zijn.

Heel wat mensen bereid waren dan ook bereid om geld te doneren voor Wang. Bij de Zhaotong Youth Development Foundation stroomden de giften binnen, goed voor een stevig bedrag van 500.000 yen (iets meer dan 63.700 euro). De familie van de jongen kreeg daar echter niet veel van te zien: de organisatie gaf hen 'maar' 1.000 euro. Een groot bedrag voor het arme gezin, maar slechts een peulschil van de opgehaalde fondsen.

Ook daar komt veel kritiek op, omdat de donaties specifiek voor Wang waren, maar de Foundation houdt voet bij stuk. De rest van het geld gaat naar andere kinderen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden, klinkt het daar. De zogenaamde 'achtergelaten' kinderen, die bij grootouders of vrienden op het platteland verblijven terwijl de ouders in de stad gaan werken, zijn een groot probleem. President Xi Jinping heeft beloofd om armoede tegen 2020 het land uit te helpen, maar voorlopig leeft 43,4 miljoen van de Chinezen nog onder de armoedegrens van 2.300 yen (293 euro) per jaar.

