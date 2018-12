Gloednieuwe woontoren van 33 verdiepingen geëvacueerd na "krakende geluiden" in Sydney HA

24 december 2018

09u11

Bron: Belga, DPA 3 In Sydney is een meer dan 30 verdiepingen tellende woontoren nabij Olympic Parc geëvacueerd nadat in het gebouw "krakende geluiden" waren gehoord. Dat meldt de politie.

Meer dan 200 mensen kregen de oproep om uit voorzorg de Opal Tower en omliggende woningen te verlaten. Heel wat bewoners waren voordien al het gebouw uitgevlucht.

Ingenieurs onderzoeken nu de structuur van de woontoren om te zien of er gevaar is voor instorting.

Volgens de brandweer werd inmiddels een barst opgemerkt. Rond het gebouw is een veiligheidszone van 250 meter ingesteld. Water, gas en elektriciteit werden afgesloten. Ook het treinstation in de buurt is dicht.

Volgens de website van de Opal Tower herbergt het gebouw 392 appartementen, handelsruimten, een crèche en een gemeenschapscentrum.

De toren ging pas in augustus dit jaar open. De bouw ervan kostte 165 miljoen Australische dollar (ongeveer 102 miljoen euro).

